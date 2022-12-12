Білорусь передала Росії багато військової техніки та снарядів, здеградувавши свою армію, – ISW

Підтримка Білоруссю війни Росії в Україні призвела до того, що білоруські збройні сили тепер не можуть проводити власні військові операції.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни. Через те, що Олександр Лукашенко накачує Росію зброєю, військовий потенціал самої Білорусі залишається вкрай низьким.

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Фахівці ISW розповіли, що Білорусь передала вже величезну кількість зброї країні-агресорці, зокрема:

122 танки Т-72А,

211 одиниць військової техніки, зокрема 98 танків Т-72А і 60 БМП-2.

Підтверджена передача 98 танків Т-72 становить при близно 18% білоруського інвентарю активних основних бойових танків, згідно зі звітом Міжнародного інституту стратегічних досліджень про військовий баланс за 2021 рік. Незрозуміло, чи є 98 переданих танків частиною 122 танків, призначених для модернізації, чи це окрема колекція техніки,

– додали аналітики.

Білорусь не має можливості виробляти власні бойові броньовані машини, що робить передачу цієї техніки російським військам довгостроковим обмеженням матеріального потенціалу білоруських механізованих сил для участі в бойових діях в Україні.

Білорусь також, ймовірно, скорочує свої запаси артилерійських боєприпасів шляхом передачі боєприпасів російським військовим. Наші розвідники повідомили, що Білорусь передавала 122 і 152-міліметрові артилерійські боєприпаси російським збройним силам протягом жовтня і листопада.

Росія та Білорусь намагаються приховати реальну картину

Білоруські офіційні особи, ймовірно, намагаються приховати кількість військової техніки, яку вони відправляють до Росії для підтримки її вторгнення в Україну.

Білоруська влада намагається перешкодити західним і українським розвідувальним службам повністю оцінити масштаби передачі білоруської військової техніки до Росії,

– мовиться у звіті.

Водночас аналітики попереджають, що Білорусь може відправляти більшу кількість військової техніки російським військам.

Раніше в ISW також запевнили, що Білорусь малоймовірно вторгнеться в Україну у найближчому майбутньому, незалежно від перебігу цих інформаційних операцій.