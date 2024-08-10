Перекидання військ до кордону Білорусі з Україною: у РНБО вказали, що задумав ворог

У суботу, 10 серпня, Білорусь повідомила про перекидання військ до кордону з Україною. Лукашенко заявив, що причиною цього є "українська загроза".

В РНБО пояснили, що стоїть за перекиданням солдатів та зброї з боку білоруської влади.

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Білорусь стягує озброєння

Так, голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння є спробою допомогти Путіну. За його словами, Лукашенко хоче відвернути увагу українського командування на той напрямок.

Втім, мені здається, що Лукашенко може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій,

– констатував Коваленко.

До слова, менш як місяць тому, а саме 13 липня 2024 року Олександр Лукашенко оголосив про "ліквідацію напруги на кордоні з Україною", яка тривала з 24 лютого 2022 року. Білоруський диктатор віддав наказ відвести війська від прикордоння, заявивши про "відсутність труднощів з українцями".

Водночас 10 серпня, на тлі події у Курській області, Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору та пригрозив відповіддю. Днем раніше в Білорусі нібито зафіксували "близько десятка дронів".