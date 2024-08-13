Самопроголошений президент Білорусі наказав перекинути їхню техніку з бойових підрозділів російським збройним силам. Адже Росія відчуває нестачу ресурсів.

Джерело у білоруському міністерстві оборони заявило, що Росія звернулась до Мінська після прориву ЗСУ в Курській області.

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Що відомо про перекидання техніки в Росію

З проханням передати частину техніки Росія звернулась до Білорусі після успішних дій ЗСУ у Курській області, оскільки зіткнулась із гострим дефіцитом озброєння як на цьому напрямку, так і на інших,

– заявило білоруське видання.

За його даними, це не перший випадок, коли Лукашенко передає Росії боєприпаси та техніку. Адже у 2022 році, коли Росія зазнала значних втрат в Україні після повномасштабного вторгнення, Путін також просив в Мінська дозволу використовувати її арсенали. Тоді Білорусь передав танки Т-72А, боєприпаси, артилерію та вантажну техніку зі складів.

Лукашенко відправив бійців для нібито підготовки до "бойового застосування"

Білоруське міноборони заявило, що нібито перекидає розрахунки підрозділів ракетних військ та артилерії на полігон Росії для відпрацювання питань "бойового застосування".

"Під час польового виходу з підрозділами буде проведено контрольне заняття з управління ракетними ударами з бойовими пусками з ракетних комплексів та реактивних систем залпового вогню, що перебувають на озброєнні збройних сил Білорусі", – заявили в Лукашенка.

Перед цим міноборони Білорусі говорило 10 серпня про нібито перекидання "Іскандерів", РСЗВ "Полонез" і спецпризначенців до кордону з Україною.

Проте у Держприкордонслужбі заявили, що не виявили переміщення техніки чи особового складу біля кордону. Водночас підтвердили, що Мінськ може вдаватись до інформаційного тиску.