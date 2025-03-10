Продає "кота у мішку": яку схему з корисними копалинами Лукашенко може запропонувати США

Алєксандр Лукашенко 4 березня доручив відповідним структурам провести детальну розвідку надр країни для пошуку корисних копалин. Хоч Білорусь "бідна" на подібне, все ж в країні є добрива, які білоруський диктатор може запропонувати Вашингтону.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, зауваживши, що Алєксандр Лукашенко може віддати США ціле підприємство. Якщо Дональд Трамп у цьому зацікавиться, Лукашенко опиниться "в Бога за пазухою".

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Яку схему придумав Лукашенко і що вона йому принесе

За словами заступника керівника, ідею з пошуком корисних копалин Лукашенко виношує вже довгий час. Він постійно викликав на розмови міністрів природних ресурсів та бідкався, що всю нафту вже видобули за часів СРСР.

Він продає "кота в мішку", намагається використати історію, яку американці запропонували Україні. Однак він немає нічого такого запропонувати, наприклад, літій, алюміній чи нафту,

– наголосив він.

Латушко зауважив, що Білорусь має лише один "товар" – калійні добрива. Лукашенко може запропонувати Сполученим Штатам забрати "Славкалій" – підприємство для розробки нових покладів калійного добрива на території Білорусі. Тоді б американці могли видобувати та продавати продукцію на своєму ринку.

Це пов'язано з Канадою, саме там є одне з найбільших підприємств з видобутку калійного добрива. Америка почала з Канадою торгівельну війну і тут з'являється Лукашенко з пропозицією,

– пояснив Латушко.

Ціль білоруського диктатора щодо такої пропозиції очевидна – він хоче, щоб Трамп не тиснув на нього та зняв санкції проти Білорусі.

Заступник керівника додав, що в цій історії може постраждати Литва. Саме через неї проходить пряма та дешева дорога для експорту калійного добрива з Білорусі, яка зараз вимушена це робити обхідними довгими дорогами Росії. Якщо США зацікавляться у пропозиції Лукашенка, вони будуть тиснути на Литву.

До слова, не лише Лукашенко "ласий" на співпрацю з Вашингтоном. Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія готова співпрацювати з США у сфері рідкісноземельних металів. Він також доручив налагодити повний цикл індустрії, забезпечити видобуток рідкісноземельних металів, які необхідні в мікроелектроніці в енергетиці.