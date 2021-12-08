Білорусь почала погрожувати Україні локальним конфліктом

8 грудня 2021 , 15:35
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Джерело:

"Белта"

У Білорусі звинуватили Україну в "недружніх відносинах". Усе через начебто зосередження військових сил на українсько-білоруському кордоні. У Мінську навіть пригрозили можливим локальним конфліктом.

Державний секретар білоруського Радбезу Олександр Вольфович заявив, що Україна нібито "почала займати недружню позицію" щодо Білорусі.

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Вольфович зазначив, що Білорусь здебільшого приділяла увагу захисту західних рубежів – з Польщею, Литвою.

Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві,
– сказав секретар Радбезу.

Йому не подобається те, що Україна проводить військові навчання "майже на державному кордоні Білорусі".

"Навчання проводять на полігонах. Чомусь українське керівництво вирішило їх провести майже на державному кордоні під виглядом боротьби з нелегальною міграцією, розгортаючи угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки", – наголосив Вольфович.

Він додав, що "добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування", а також пригрозив можливим локальним конфліктом.

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Автор: Наталія Пристанська