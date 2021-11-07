Білорусь подвоїла кількість рейсів, звідки летять мігранти, – ЗМІ

Білорусь збвільшила кількість авіарейсів з країн Близького Сходу. Звідти летять нелегальні мігранти, які прямують до Євросоюзу.

За інформацією ЗМІ, у Білорусі збираються зробити 5 національних аеропортів міжнародними. Зокрема, у прикордонному Гродно.

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Збільшення рейсів

До березня 2022 року з летовищ Стамбула, Дамаска та Дубая в Мінськ заплановано близько 40 рейсів щотижня. Журналісти відзначили, що саме ці рейси часто використовують нелегали.

Кількість рейсів з Близького Сходу зросла вдвічі, якщо порівнювати із зимою 2019 – 2020 років. Тоді було по 17 рейсів щотижня, а після пандемії – ще менше.

Скільки прибуває мігрантів

Німецькі спецслужби зазначають, що до Білорусі щодня прибувають близько 800 – 1000 нелегальних мігрантів.

Яка ситуація на кордоні у Білорусі