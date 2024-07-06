Для "спільних антитерористичних навчань": до Білорусі прибули китайські військові

Військовослужбовці армії Китаю прилетіли до Білорусі. Метою візиту є проведення "спільних антитерористичних навчань".

Про це пише білоруське міністерство оборони, інформує 24 Канал. Там розповіли деталі прибуття військових з Китаю.

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У Білорусь прибули китайські військові

В оборонному відомстві Білорусі повідомили, що до їхньої республіки прибули військовослужбовці Народно-визвольної армії Китаю.

Зазначається, що вони візьмуть участь у, як там вказали, "спільному антитерористичному тренуванні (навчанні)", яке відбудеться в період з 8 по 19 липня.

Спільне тренування дозволить обмінятись досвідом, провести злагодження білоруських та китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ,

– ідеться в повідомленні.

У відомстві також показали кадри, як зустрічали іноземних гостей. Зокрема, їх зустріли хлібом та сіллю, що видно на оприлюднених світлинах.

До Білорусі прибули військові з Китаю / Фото міноборони Білорусі