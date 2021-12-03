Білорусь пригрозила санкціями у відповідь Заходу

У Білорусі погрожують найближчими днями ввести проти країн Заходу економічні санкції. Прем'єр-міністр країни заявив, що це буде відповідь на ті обмеження, які прийняв Захід проти них.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито будь-якої миті готовий до переговорів із легітимними лідерами країн. Про це заявили у Міністерстві зовнішніх справ країни і додали, що Лукашенко прагне діалогу на рівних умовах.

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Єдиний вихід із ситуації, що склалася у відносинах із Заходом – рівноправний діалог і взаємовигідна співпраця,

– повідомили у МЗС.

Санкції проти Білорусі