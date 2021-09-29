Білорусь призупинила надання правової допомоги Україні

У генпрокуратурі Білорусі заявили, що тимчасово припиняють роботу з матеріалами справ які надійшли з Польщі, країн Балтії та України. Причиною такого вчинку називають ігнорування білоруських справ у цих країнах.

Білоруська сторона називає призупинення надання правової допомоги відповіддю на "умовах взаємності". Про це розповів генеральний прокурор Андрій Швед.

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Андрій Швед заявив, що Польща, Литва, Латвія, Естонія та Україна не виконують міжнародні зобов'язання, які вони взяли на себе. Генпрокурор переконаний, що ці країні ігнорують всі ці норми. Також він додав, що в Білорусі вивчають цю ситуацію.

Також генпрокуратура проведе консультації щодо необхідності таких зобов'язань взагалі.

Аналізуємо ситуацію. Йдеться про те, щоб надалі ініціювати якісь консультації, щоб внести ясність, чи потрібні взагалі подібні договори, якщо їх не виконують,

– заявив Швед.

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