Білорусь подовжила заборону на в'їзд українцям: хто зможе перетнути кордон

Білорусь продовжила обмеження щодо в'їзду українців на територію країни. Щоправда обмеження поширюють не на всіх громадян.

В'їзд дозволений певним групам людей. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

До теми Лукашенко наказав закрити кордон з Україною

Білорусь продовжила обмеження для в'їзду українців

За офіційним повідомленням, яке надійшло від посольства України в Білорусі, залишається в силі рішення про тимчасове призупинення перетину держкордону на в'їзд до країни,

– мовиться у повідомленні.

Проте обмеження не поширюються на:

іноземців, які прямують по дипломатичних і службових паспортах, по пропуску (проїзних документах) ООН чи проїзних документах ЄС. Також – членів їх сімей, що їдуть з ними;

членів екіпажів повітряних суден, суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад, провідників вантажних вагонів міжнародного залізничного сполучення;

іноземців, які є близькими родичами, членами подружжя, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Білорусі, або громадян Білорусі;

іноземців, які прибувають в Білорусь для отримання освіти (при наданні ними документів чи копій документів закладу освіти Білорусі, які підтверджують мету поїздки);

осіб, які прямують для проведення вакцинації від інфекції COVID-19.

Що цьому передувало