Мали закінчитися 1 липня: Білорусь продовжила свої військові навчання

Збройні сили Білорусі матимуть військові навчання мінімум до 9 липня. Про це свідчить інформація на полігонах.

Про це повідомили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", яка стежить за пересуванням російських та білоруських військових по території Білорусі.

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Зазначили, що на полігонах розмістили новий графік навчань – до 9 липня. Також передбачили вихідні – 3 або 2 липня.

Графік роботи полігонів Білорусі матиме такий вигляд:

Борисівский (227-й) до 9 липня;

Стрільбище №1 біля Мінська до 9 липня;

Гожський (біля Гродна)до 8 липня;

Брестський до 9 липня;

Репище (Осиповичі) до 8 липня;

Мар'їна Горка до 9 липня;

Лосвідо (біля Вітебська) до 9 липня;

Неман (біля Березівської) до 8 липня;

Обуз-Лісний (поблизу Барановичів) до 8 липня;

Чепєлєво (біля Слоніма) до 8 липня;

Доманово (біля Іванцевичів) до 8 липня;

Стрільбище біля Старої Дороги до 8 липня;

Заслоново (біля Лепеля) до 9 липня.

На що можуть вплинути навчання

У моніторинговій групі зазначили, що хоч навчання на полігонах продовжили, але білоруська армія як і раніше не готова до наступу у війні. Єдине, на що дійсно може вплинути підготовка військових – це до можливості тримати оборону.

"Також можна відзначити прогрес у навичках пілотування", – зазначили у спільноті "Беларускі Гаюн".

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Кордон з Білоруссю

На Півночі України на рубежах перебувають 7 батальйонних тактичних груп. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Він зазначив, що це роблять для відволікання. Окупанти відвертають ресурси, сили та засоби оборони від східного фронту України.

У Міністерстві оборони України розповіли, що в Білорусі немає ознак створення ударних угруповань. Розвідка та інші сили оборони продовжують вивчати ситуацію.

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