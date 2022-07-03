Чергова клятва у вірності Путіну: Лукашенко заявив, що Білорусь продовжить підтримувати Росію

Самопроголошений президент Білорусі в черговий раз запевнив, що Мінськ "був і буде разом з Москвою". При цьому Лукашенко наголосив, що робитиме все, аби "вистояти та перемогти".

Черговими заявами про "любов до братнього російського народу" Лукашенко розсипався у день незалежності Білорусі 3 липня. У своїй промові самопроголошений президент завзято обіцяв "не зрадити пам'ять".

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Білорусі дорікають, що вона – єдина підтримує Росію, – Лукашенко

Політик зауважив, що Білорусі дорікають у тому, що це – чи не єдина країна, яка тепер підтримує Росію. Проте це, за словами Лукашенка, Мінськ від Москви не відверне.



Також не забув самопроголошений глава держави згадати про традиційні пункти пропаганди Кремля – "боротьбу з нацизмом", "загрозу з боку НАТО" та "пам'ять про перемогу у Другій світовій".

Ви знаєте про ухвалені рішення блоку НАТО про збільшення чисельності збройних сил у Східній Європі в 10 разів. Навіщо у мирний час? Для того, щоб воювати. І ми робитимемо все, щоб вистояти і перемогти,

– запевняв білорусів Лукашенко.

Лукашенко знову запевнив, що білоруси не хочуть воювати

Попри обіцянки "перемогти та вистояти", Лукашенко одразу додає, що, мовляв, ні росіяни, ані білоруси, ані українці воювати не хочуть. Проте недруги білорусів мають на меті "стерти пам'ять про велику перемогу". Навіщо це комусь здалось через 77 років після завершення Другої світової війни – політик не уточнив.

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Самопроголошений глава держави робить вигляд, що сам Мінськ – ні при чому, адже його "насильно намагаються втягнути у війну". Ба більше, на думку Лукашенка, українці "лише будуть раді", якщо до війни долучиться Білорусь.

Ціль одна – одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю. Вони нібито переживають, заявляють із України, що вони не хотіли б, щоб білоруські війська вторглися до України. Та не слухайте їх. Вони будуть раді, я це знаю точно, якщо ми туди б увійшли,

– запевняв політик.

Лукашенко раніше вже пригрозив Україні: коротко

За словами Лукашенка, "Україна вже намагалась атакувати білоруські військові об'єкти".

Це сталось – приблизно 3 дні тому – точно самопроголошений президент згадати не зміг.

Проте начебто добре попрацювала білоруська ППО.

Лукашенко пригрозив: у випадку "атаки" Гомеля чи Мозирського НПЗ, Білорусь одразу відповість.

В Офісі Президента України кажуть – "Лукашенко хоче бути і тут, і там" До оборони з української сторони все готово.

Про те, як Лукашенко торгується з Путіним – у відео:

Лукашенко, наголошуючи на тому, що "білоруси воювати не хочуть", чомусь забув зазначити про те, що російська армія використала Білорусь, як плацдарм для вторгнення в Україну. Сотні ракет летять по українських містах саме з Білорусі.