Військові навчання в Білорусі: чи наважиться Лукашенко на наступ

До 31 січня в Гомельському районі Білорусі пройдуть навчання з військово-зобов'язаними територіальної оборони. У піковий момент на початку повномасштабного вторгнення білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко не наважився на наступ, а зараз тим паче не піде на це.

Проте він змушений відігравати спектакль перед Москвою, вкидаючи нові тези для обурення українців. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що ознак формування підрозділів для наступу наразі не виявлено.

Не пропустіть У ДПСУ відповіли, чи є загроза наступу з Білорусі на Україну

З якою метою Білорусь проводить навчання на кордоні з Україною

Жмайло зазначив, що наразі немає реальної загрози наступу щодо українсько-білоруського кордону. Водночас не варто забувати, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко та весь його режим повністю залежний від Росії. Хоч Мінськ і не пішов на пряму підтримку агресії Москви проти нашої держави, але передає російським колегам техніку, яка бере участь в боях на фронті, а окремі білоруські силовики стали ворожими найманцями.

Дивіться також Нова загроза з Білорусі: чи реальний ще один фронт найближчим часом

Та навіть попри таку співпрацю, Лукашенко навряд чи вступатиме безпосередньо у війну. Він змушений бути інструментом інформаційно-психологічних операцій, постійно закидаючи нові тези для обурення українського суспільства. Навчання ж на кордоні з Україною покликане, враховуючи важкі бої української армії на Курщині, Харківщині та Донеччині, змусити наше командування тримати приблизно 20-тисячне угруповання на північних позиціях.

Їм потрібно постійно демонструвати активність для того, щоб ми не перекидали ці війська з кордону на посилення інших важливих напрямків. Таку ціль, власне, переслідують білоруси. Ми змушені будемо відстежувати всі тенденції, тримати в бойовій готовності наші резерви,

– пояснив Дмитро Жмайло.

Його друзі зараз служать на кордоні з Білоруссю. Їх вивели на відновлення після тяжких боїв на Покровському та Курахівському напрямках. Вони розповідають, що на півночі постійно триває будівництво фортифікаційних споруд, мінування полів та натягування загороджень з колючого дроту. Відповідно білоруси змушені відігравати перед Кремлем свій спектакль.

Натомість керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко розповів, що перекиданням військ до кордону з Україною Лукашенко створює видовище для підвищення явки на майбутніх "виборах".