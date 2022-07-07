У білорусі вже прямо погрожують Польщі ударом в разі "провокацій Заходу"

У білорусі вже прямо говорять, що можуть завдати ударів по інфраструктурі Польщі. Такий вчинок вони називають "відповіддю на провокації Заходу".

Такі погрози пролунали від заступника начальника генштабу білоруської армії, генерал-майора руслана косигіна.

До речі Ударних груп з боку білорусі наразі немає, але є маркери нагнітання, – Міноборони

Казки про "загрози від Заходу"

косигін сказав, мовляв, територія Польщі та країн Балтії "перетворюється на полігон", де США начебто планують "розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти росії та союзників".

Як доказ цієї маячні косигін навів приклад проведення військових навчань. Також він говорить про "спроби окремих польських політиків ініціювати повернення так званих споконвічно польських земель". Він має на увазі західні регіони України та білорусі.

За словами політика, це нібито свідчить про "підготовку до ведення воєнних дій на східному напрямку".

білорусь може атакувати Польщу

Далі косигін натякнув, що у разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару. Зокрема, центри ухвалення рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних Збройних сил Польщі, арсенали та бази, а також критично важливі об'єкти.

Насамкінець білорус пригрозив "адекватною і жорсткою" відповіддю на так звані "провокації".

Зверніть увагу! Представник польських служб безпеки Станіслав Жарин попереджав, що Польща давно перебуває "під прицілом" росії. У кремлівському МЗС ще раніше кидались традиційними "попередженнями" у бік Варшави.

Оскільки росія має прямий вплив на білорусь, це лише підсилює загрози для Польщі.

Польща відгородилась від білорусі

Наприкінці червня Польща завершила будівництво 5,5-метрової стіни вздовж кордону з білоруссю.

Її протяжність становить 180 кілометрів. Звели паркан буквально за пів року.

Зверху пустили колючий дріт, а також на стіні встановили 2,5 тисячі камер спостереження.

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