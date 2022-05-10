Білорусь "у межах перевірки" розгортає на кордоні з Україною сили спецоперацій

У міноборони Білорусі заявили, що відправляють сили спецоперацій під кордон з Україною. Це, мовляв, відбуватиметься "у межах перевірки".

Білорусь стягує війська до кордону

Перед таким оголошенням начальник генштабу збройних сил Білорусі Віктор Гулевич традиційно побідкався, що НАТО та Україна "загрожують" його державі. Це при тому, що саме з території Білорусі в Україну летять російські ракети.

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У межах другого етапу перевірки сил негайного реагування на західний та північно-західний операційні напрямки висунуто батальйонно-тактичні групи. Для їх посилення висуваються підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, які забезпечуватимуть їхнє бойове функціонування,

– наголосив генерал-майор.

Міноборони Білорусі розгорнуло підрозділи сил спеціальних операцій на 3 тактичних напрямках біля кордону України.

Держава формує територіальні війська

З 10 травня у Білорусі вирішили почати формування територіальних військ у Кобринському та Лідському районах. Тероборона нібито займатиметься охороною важливих об'єктів. Із запасу на військові збори призвуть близько 430 осіб. Так Мінськ хоче підвищити здатність місцевих органів управління та частин територіальних військ "виконувати завдання".

Звинувачення Білорусі у сторону України та НАТО звучать просто ганебно. Адже наша держава нічим не загрожує сусідній, чого не скажеш про Білорусь. Росія активно використовує її для того, щоб завдавати удари по Україні. За час війни з території Білорусі випустили щонайменше 631 ракету по українських містах

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У Білорусі фіксують рух військової техніки

На вокзалі у Гомельській області білоруську військову техніку завантажували на поїзди. Активісти помітили 20 БМП, 6 розвідувальних бойових машин БРМ-1К; 12 танків Т-72Б, 6 одиниць 122-міліметрової гаубиці "Гвоздика", броньовані та медичні МТ-ЛБ, БПЗМ-2 та ЗІЛ-131. Крім того, у товарний вагон завантажували ящики та дошки.

У Колодищі зафіксували розвантаження ешелону з великою кількістю військової техніки – щонайменше 40 одиниць.

У напрямку Пінська рухалася колона військової техніки, яка складалася з БТРів, вантажівок "Урал" та "Маз". На всіх машинах були червоні квадрати, тому ідентифікувати їх не змогли. Активісти припустили, що таким був наказ російської армії – приховати техніку. Адже військові, які супроводжували техніку, просили їх не знімати.

Дивізіон ракетного комплексу С-300 повітряних сил Білорусі помітили дорогою до кордонів України та Литви.

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