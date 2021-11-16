Білорусь розміщує мігрантів у логістичному центрі біля польського кордону
Джерело:телеграм BELTA
У Білорусі заявили про розміщення сотень мігрантів, які перебувають на кордоні з Польщею, у логістичному центрі на пункті пропуску "Брузгі". Біженці вже почали облаштовуватися там.
Частина нелегалів вирішила покинути пункт пропуску. Насамперед у логістичний центр скерували жінок та дітей.
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Біженців поселила у логістичний центр
Деяких мігрантів з польсько-білоруського кордону скерували в транспортно-логістичний центр поблизу пункту пропуску "Брузгі".
Там організували спеціальний майданчик. У центрі біженці можуть як заночувати, так і залишитися до моменту вирішення питання їхньої міграції чи повернення на батьківщину.
У телеграм-каналах повідомили, що люди вже облаштовуються у відведеному для них приміщенні.
Білорусь розміщує мігрантів у логістичному центрі / Фото "Радіо Свобода"
Біженці прибувають у логістичний центр: дивіться відео
Мігранти розмістилися у центрі: дивіться відео
Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі: останні новини
- У ніч на 16 листопада на кордоні Польщі білоруські силовики ламали паркан на лінії розмежування. Вони намагалися дати змогу мігрантам нелегально перетнути межу держав.
- Вдень поліція Польщі повідомила, що мігранти на білорусько-польському кордоні в "Кузьниці" закидали прикордонників камінням. Через це серйозну травму голови отримав один правоохоронець. Пізніше стало відомо, що постраждали 7 поліцейських.
- Цього ж дня Варшава проінформувала, що мігрантів на кордоні озброїли шумовими гранатами. Вони вже застосували їх щодо польських військових.