Білорусь розмістить у себе ще 2 російських військових об'єкти

Російських сил у Білорусі побільшає. Парламент Білорусі дозволив розмістити на своїй території два нових російських військових об'єкти.

Російська армія продовжує укріпляти свої позиції у Білорусі. З території цієї держави вже здійснювалися атаки на Україну, тому варто очікувати збільшення їхньої кількості.

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Нові військові об'єкти Росії у Білорусі

Білоруський парламент ратифікував договір із Росією, згідно з яким на території держави з'являться два військові об'єкти окупантів. Домовленість діятиме 25 років.

За договором, мова йде про системи попередження про ракетний напад в Барановичах і радіостанції військово-морського флоту у Вілейці.

Раніше повідомлялось, що білоруська армія почала бунтувати і не хоче воювати проти України.

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