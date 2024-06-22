Лукашенко перевів війська у боєготовність: що роблять білоруси на кордоні з Україною

Білорусь розпочала раптову перевірку військових частин до виконання завдань із призначення. Для цього будуть задіяні полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.

До перевірки також залучать підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО. Засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров сказав 24 Каналу, з чим це може бути пов'язано.

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Що задумав Лукашенко

У четвер, 20 червня, білоруський прикордонний комітет повідомив, що буцім на Житомирщині відбувається нарощування військової техніки та особового складу. ЗМІ Білорусі пов'язують таку раптову перевірку якраз-таки з учорашньою заявою.

Я думаю, що це всього лише привід. Може й немає жодного нарощування з українського боку. Ба більше, оголосити перевірку за день неможливо, до цього готуються тривалий час,

– наголосив Азаров.

Насправді ж таке рішення може бути пов'язаним зі США, які дозволили Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії.

Ще кілька тижнів тому, коли тільки-но про це заговорили, у Білорусі серйозно насторожилися. Так, сили спеціальних операцій передислокували від кордону з Литвою ближче до України – у Брестську та Гомельську області.

Що робитимуть білоруси

Олександр Азаров припустив, що білоруські військові будуть загороджувати та охороняти територію, споруджувати фортифікаційні споруди й обладнувати блокпости.

Виглядає так, наче Лукашенко вирішив вдертися на територію України <..> Але це лише залякування та демонстрація того, що у Лукашенка є армія. Щоб не розповідали, що вона застаріла та не має бойового досвіду,

– припустив засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL.