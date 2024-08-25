Білорусь стягнула армію до кордону з Україною: МЗС закликало не робити "трагічних помилок"

Збройні сили Білорусі під виглядом "навчань" стягнули значну кількість особового складу та військової техніки поблизу північних кордонів України. Зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер". У МЗС уже відреагували.

Так, Міністерство закордонних справ заявило, що дії Білорусі – недружні. Закликало не робити "трагічних помилок" під тиском Москви.

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Заява МЗС про війська Білорусі біля кордону України

За даними розвідувальних органів України, армія Білорусі під виглядом "навчань" зосереджує значну кількість особового складу, зокрема, Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, ППО й інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Окрім того, зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер".

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що проведення навчань в прикордонній смузі й безпосередній близькості до об'єкта атомної енергетики, – Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили — припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню. Наголошуємо, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу,

– заявили в МЗС.

Також застерегли, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону.

"При цьому всі скупчення військ, військові об'єкти й шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", – наголосили в Міністерстві.

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