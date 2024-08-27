Лукашенко може спробувати поговорити з Україною: чого боїться диктатор

Білорусь стягнула свої війська під виглядом навчань до кордону з Україною. Хоч самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко старається максимально бути лояльним Владіміру Путіну, він робить кроки для дружби з Україною.

Таку думку 24 Каналу висловив ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що Лукашенко боїться вступати разом з Путіним у війну. Згодом він може навпаки намагатись бути другом українців, адже бачить, що в Кремлі всі налякані через неможливість виграти війну.

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Лукашенко може спробувати поговорити з Україною

За словами ведучого, Лукашенко потурає Путіну і змушений перекидати туди-сюди свої війська, хоч дуже боїться випустити їх за межі Білорусі. Як тільки Лукашенко залишиться без армії – він залишиться без сили, що йому не підійде, адже він добре пам'ятає протести проти нього у 2020 році. Заради Путіна йому потрібно зібрати війська і сказати, що "в мене тут маневри, зараз буду лякати українців".

Однак це не заважає йому привітати Україну з Днем Незалежності, розуміти, що його країна є сусідом України. Як би Путін не давив, як би він не намагався білоруськими військами закрити частину фронту, Лукашенко на це не піде,

– підкреслив Асланян.

Ведучий пояснив, що для Лукашенка початок війни стане його кінцем, він, на відміну від російського диктатора, немає великої кількості ресурсів. Хоч Путіна він повинен бути максимально лояльним, але він шукає шляхи примирення з Україною.

Лукашенко знає, що в Москві вже готові на переговори. Росія, з одного боку, брутально продовжує воювати, а з іншого – ресурси в неї закінчуються. Лукашенко бачить, що в Кремля немає впевненості в перемозі,

– зауважив Асланян.

Ведучий впевнений, що згодом Лукашенко спробує вступити в переговори між Росією та Україною, адже йому потрібно втримати владу в Білорусі. З часом він стане лояльним до українців, а для російського диктатора все робитиме на показ.