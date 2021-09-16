Білорусь судитиме українця за участь у протестах і чат у соцмережі

У Мінську завершили розслідування кримінальної справи щодо українця, який був учасником протестів. 32-річному громадянину України інкримінують участь у несанкціонованому заході у Мінську 30 серпня 2020 року.

Білоруські слідчі стверджують, що українець не підкорювався вимогам співробітників міліції, порушував громадський спокій та блокував рух транспорту.

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Через українця начебто постраждала робота кількох підприємств

У Слідчому комітеті Білорусі цим не обмежились, мовляв, українець брав участь в таких акціях неодноразово. Так, 13 вересня через його дії начебто постраждала нормальна робота одразу 7 підприємств та організацій.

Чоловіка хочуть покарати за створення чату у телеграмі

Ще один з пунктів обвинувачення – створення чату у телеграмі – "для проведення радикальної діяльності". Українець начебто знайшов "знаряддя для злочину" аерозольну фарбу, пензлі, рукавиці, трафарети. "Зловмисники" написами пошкодили 27 будівель.

За якими статтями висунули звинувачення:

Активна участь в групових діях, які порушують громадський порядок, непідкорення вимогам представників влади, що призвело до порушення роботи транспорту та організацій.

Організація, керівництво і особиста участь у оскверненні будівель та знищенні майна.

Дивіться "фотодокази" слідства:

Наразі громадянина України взяли під варту. На нього чекає суд.

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У Білорусі судили дівчину за колір волосся

Зазначимо, що нещодавно у Білорусі було шокуюче затримання – білоруським силовикам не сподобався колір волосся дівчини. Воно було пофарбоване у протестний – біло-червоно-білий колір. На думку стражів порядку, дівчина у такий спосіб пікетувала, отож її за це судили. "Революційна зачіска" коштувала білорусці понад 2 тисячі рублів штрафу.