Білорусь вимагатиме у Латвії екстрадиції опозиціонера Цепкала

Опозиційного політика Валерія Цепкала влада Білорусі хоче екстрадувати з Латвії. Слідчий комітет вже підготував усі необхідні документи.

Слідчі підготували документи щодо екстрадиції, та передали їх до генеральної прокуратури. Та своєю чергою мала б офіційно передати їх до Латвії.

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Що відомо про ймовірну екстрадицію Цепкала

Опозиціонера та колишнього потенційного кандидата у президенти Білорусі (Олександр Лукашенко не дав йому змоги балотуватися) Валерія Цепкала звинувачують у корупції. Він, мовляв, отримував особливо великі хабарі.

Цепкало з дружиною втекли з країни, коли влада почала переслідувати опозиціонерів:

Спершу до Росії, але не затрималися там довго.

Потім до України – тільки на кілька днів.

А далі літаком до Польщі.

Зараз Валерій Цепкало перебуває у Латвії. Він ще у вересні 2020 року заявляв, що готує документи проти Олександра Лукашенка в суд Гааги – за побиття та знущання з білоруських протестувальників.