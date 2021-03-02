Білорусь вимагатиме у Литви екстрадиції Тихановської

Білорусь має намір ініціювати екстрадицію опозиціонерки Світлани Тихановської з Литви. Слідчий комітет вже передав відповідні документи у генпрокуратуру.

На сайті відомства наголосили, що Тихановську оголосили у розшук. Там вважають, що опозиціонерка та її соратники готувалися до захоплення низки адмінбудівель.

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Що стверджують у Слідкомі

За даними слідства, правоохоронці нібито отримали інформацію, що люди з найближчого оточення Тихановської готуються до масових заворушень та захоплення будівель держорганів у Гомелі.

"З метою опрацювання та докладного планування своїх дій обвинувачені 5 серпня організували зустріч, на якій була присутня, зокрема, сама Тихановська", – заявили у Слідкомі.

Там також опублікувавли відео зустрічі. Згідно з поясненнями слідчих, на записи Тіхановском обговорює із соратниками планування масових заворушень.

Зустріч Тихановської з довіреними особами: дивіться відео

"Навіть якщо Тихановська стає президентом з якихось невідомих причин, ви розумієте, що я одна взагалі ні з чим не впораюся? Я ляжу під ковдру, накриюсь і нікуди не вийду", – сказала опозиціонерка.

Варта зауважити, що сама Тихановська поки ніяк не прокоментувала ситуацію. Раніше вона висловила впевненість, що протести у Білорусі поновляться вже у березні.