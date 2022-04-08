Білорусь ввела держрегулювання цін шкарпеток, мила та туалетного паперу: санкції почали діяти

У підсанкційній Білорусі вирішили посилити контроль ринку для "стабілізації". Там ввели держрегулювання цін на шкарпетки, мило та навіть туалетний папір.

Окрім цього тепер держава контролює вартість ще кількох категорій товарів. Це демонструє, що вторгнення Росії в Україну, дозволило вже двом країнам повторити економічні помили СРСР.

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Варто зауважити, що до остаточного краху "благополуччя" в тоталітарній державі призвело сприяння спробі Кремля захопити Україну. Щоб стримати ріст цін на необхідні товари в країні, зібрали цілу Раду міністрів Білорусі. Вони радилися та вирішили регулювати ціни такого списку товарів:

мило;

туалетний папір;

серветки;

підгузки;

синтетичні миючі та чистячі засоби;

зубну пасту;

взуття для дітей;

панчішно-шкарпеткову продукцію.

Ймовірно, білоруська влада забула, що такі нібито "раціональні" дії, завжди мають лише два наслідки. Це призводить до дефіциту і, як наслідок, зростання чорного ринку.

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