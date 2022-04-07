Білорусь вже не потрібна для війни в Україні, – білоруський журналіст

Останніми днями ми бачимо, що Білорусь скоро стане непотрібною для ведення війни в Україні. Вже кілька днів поспіль гелікоптери залишають звичне розташування у білоруських прикордонних містах, ймовірно, їх виводять на територію Росії.

Про це розповів Валерій Калиновський, білоруський журналіст у ефірі 24 каналу. Він також висловив припущення, що виводитимуть також і живу силу армії Росії, але ракетні комплекси залишать.

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"Якщо говорити глобально, то Білорусь вже непотрібна, бо питання Києва – не на порядку денному. І це розуміє Лукашенко, бо у моменти послаблення тиску він шукає собі виправдання серед власного населення та перед міжнародною спільнотою", – зазначає Калиновський.

Для чого Лукашенку участь у перемовинах

Журналіст переконаний, що Лукашенко дуже хоче повернути собі бодай якусь політичну суб’єктність, аби не бути гауляйтером Путіна, а залишитись керівником, хоч і самоназваним, Білорусі.

Варто зазначити, що Лукашенко поводить себе, як флюгер – він добре відчуває політичні зміни і його останні заяви свідчать про те, що він помітив слабкість Росії та силу України,

– припускає Валерій Калиновський.

І він хоче пристосуватись, поки не пізно. Можливо, аби не виплачувати репарації, як співучасник війни проти України. Також потрібно розуміти, що накладені санкції дуже важкі для білоруської експортної економіки, стверджує білоруський журналіст.

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