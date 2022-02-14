Білорусь запросила Литву й Латвію на спільні з Росією військові навчання

Білорусь вирішила розширити військові навчання, які проводить спільно з Росією. Долучитися до них Мінськ запросив Литву та Латвію.

Запрошення Білорусь надіслала представникам Литви та Латвії. Крім того, пропозиції відправили й акредитованим військовим аташе.

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Зауважимо, що ні Литва, ні Латвія наразі ніяк на це не відреагували.

Раніше країни просили Мінськ пояснити концентрацію військ

Литва, Латвія та Естонія 9 лютого, посилаючись на Віденський документ, звернулися до Білорусі з проханням пояснити концентрацію військ на її території. Держави вимагали надати інформацію про:

чисельність військовослужбовців Росії та Білорусі, що беруть участь у навчаннях,

залучену військову техніку,

плановане повернення військових підрозділів на місця їх звичайної дислокації.

Що відомо про військові навчання у Білорусі

На території Білорусі з 10 по 20 лютого відбуваються спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022". Кремль стягнув в країну стільки військ та техніки, що у Євросоюзі навіть почали говорити про загрозу окупації Білорусі.

Російські війська на території країни загрожують й Україні, оскільки перебувають близько до нашого кордону. Аби знизити напругу, міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з білоруським колегою Віктором Хреніним. Український урядовець розповів, що розмова була відвертою. Сторони зазначили, що не несуть військової загрози одна для одної.

Міністри домовилися, що український аташе з питань оборони відправитися у Білорусь на навчання "Союзна рішучість", а білоруський – прибуде в Україну на тренування "Заметіль-2022".

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Мінськ запросив на спільні російсько-білоруські навчання на своїй території представників Литви та Латвії та акредитованих військових аташе. Про це повідомляє постійне представництво країни при ОБСЄ. Водночас відповіді поки що не було.

Раніше сьогодні міністрами оборони Білорусі та України було досягнуто домовленості пустити на вищезгадані навчання українського військового аташе. А представник Білорусі вирушить до України на навчання "Заметіль 2022". Схоже, бачимо спроби сторін дещо заспокоїти ситуацію.