Він дуже боїться Путіна: що загрожує Лукашенко у разі втягнення у війну армії Білорусі

Алєксандр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні білоруського повітряного простору. Нібито на територію Білорусі 9 серпня залетів десяток дронів з боку України.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що Костюковічський район, в який нібито прилітали "українські" дрони, розташований поруч з Брянською областю Росії. Виходить, що за версією Лукашенко, "Брянщина – це Україна".

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Єдине, на що спирається Лукашенко

Водночас Лукашенко вже різко відреагував на буцімто "провокацію України. У міноборони країни заявили, що перекидають на Гомельський і Мозирський напрямки військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних і ракетних військ.

Також ці напрямки будуть посилені реактивними системами "Полонез" і комплексами "Іскандер". Крім того, білоруська армія наростила сили та засоби зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ і авіації.

Лукашенко дуже боїться Путіна. Зараз триває підкилимна боротьба за білоруську армію. Вона хоч і невелика, але має декілька підготовлених бригад, і Путіну зараз дуже потрібно використати їх у своїх цілях,

– пояснив він.

Однак Лукашенко не квапиться погоджуватись на це. Він усвідомлює, що білоруська армія, це єдине, на що спирається його режим.

Якщо Путін у нього забере армію, силовиків, то він залишиться на троні в Мінську "голим". А мітингувальники вже не будуть такими поблажливими, як під час протестів у 2020 році,

– наголосив Павло Лакійчук.

Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня в Білорусі нібито зафіксували "близько десятка дронів". Через це військово-повітряні сили та протиповітряна оборона Білорусі були переведені у підвищену бойову готовність. Їм вдалося знищити "кілька цілей" над територією Білорусі. Він заявив, що ці "провокації" не залишаться без відповіді.