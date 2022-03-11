Білорусь збирає кров для поранених росіян і позакривала від цивільних свої лікарні

У Центрі протидії дезінформації повідомили про те, що Росія та Білорусь створюють пропаганду, яка намагається прикрити факти величезних втрат серед окупантів. Цього разу під приводом "Дня донору крові залізничників" білорусів закликають здавати кров для поранених росіян.

Невизнана влада Республіки Білорусь під диктаторством Олександра Лукашенка закликала білорусів здавати кров – нібито на відзнаку "Дня донора крові залізничників". Насправді кров іде не для залізничників, а для поранених російських солдатів, які масово перебувають у білоруських лікарнях.

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Кількість поранених окупантів на території Білорусі настільки велика, що лікарні змушені закриватися для цивільних людей та відмовляти у послугах хворим.

Зокрема 1134 військовий клінічний медичний центр у місті Гродно було звільнено від цивільних хворих ще за декілька днів до початку вторгнення Росії в Україну,

– зазначено в дописі Центру протидії дезінформації.

Росія приховує реальну кількість поранених та вбитих окупантів, щоб не визнавати власну стратегічну поразку. Російські солдати – поранені та вбиті – або лишаються на території України, або переміщаються до Білорусі.

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