Білорусь звинуватила Литву в будівництві могильників ядерних відходів біля кордону

Білорусь звинувачує Литву в будівництві могильників ядерних відходів для атомної електростанції, яку зупинили у 2009 році. Мінськ заявляє, що Литва будує могильники біля білоруського кордону.

Білорусь заявляє, що Литва проводить таємну роботу

Відповідну заяву зробив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз. За його словами, на майданчику Ігналинської АЕС, повний демонтаж якої мають закінчити у 2038 році, введено три нові установки.

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"Останнім часом на майданчику Ігналинської АЕС у промислову експлуатацію введено три нові установки — проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-1 та комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-2, МІ-3", – заявили у МЗС Білорусі.

Білорусь звинувачує Литву в тому, що ці роботи проводяться таємно. Окрім того, в Мінську заявили, що литовська сторона понад 15 років не допускає на майданчик Ігналинської АЕС ключові місії МАГАТЕ.

Будівництво ядерних могильників безпосередньо біля кордону Республіки Білорусь, довготривале зберігання опроміненого ядерного палива на майданчику без контайнменту не можуть не викликати в нас закономірних побоювань,

– сказав речник МЗС Білорусі.

Білорусь погрожувала країнам Балтії

Держсекретарем Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович раніше пригрозив країнам Балтії. Він попередив Литву, Польщу та Латвію руйнуваннями, смертями і вибухами нібито через підготовку ними агресії проти Білорусі.

На тлі того, що білоруська влада дозволяє Росії зі своєї території здійснювати агресію проти України, в Латвії закликали громадян країни не відвідувати Білорусь.

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