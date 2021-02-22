"Ти політичний, ти здохнеш": у Білорусі 16-річного підлітка засудили до 5 років ув'язнення

22 лютого 2021 , 17:27
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У Білорусі підлітка засудили за масові заворушення. Микиті Золотарьову – 16 років, і у колонії він проведе 5 років.

Джерело:

"Радіо Свобода"

Окрім того, за масові заворушення також засудили 25-річного Дмитра Корнєєва (до 8 років) та 28-річного Леоніда Ковальова (до 6 років).

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Коли оголосили вирок, у Золотарьова почалася істерика. Він кинувся до ґрат з вигуком "Відпусти мене звідси!".

Що сказав прокурор

  • Усі 3 засуджених нібито брали участь у масових заворушеннях, які супроводжувалися погромами, підпалами, збройним опором владі.
  • Золотарьов, Корнєєв та Ковальов начебто "діяли спільно та узгоджено, і погрожували насильством щодо працівників міліції як помсту за службову діяльність".

Що кажуть батьки Золотарьова

  • 16-річний підліток страждає від епілепсії.
  • У СІЗО над Золотарьовим знущалися, юнака били.
  • Окрім того, конвоїри відмовлялися давати підлітку таблетки. Правоохоронці заявили, що ти "ти політичний, ти здохнеш».
Зверніть увагу! Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила: " наразі здається, що ми програли". Водночас політикиня наголосила, що протести на вулицях Білорусі поновляться. Можливо, вже навесні.