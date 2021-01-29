У Білорусі біло-червоно-білий прапор хочуть віднести до екстремістської символіки

У Білорусі хочуть визнати біло-червоно-білий прапор екстремістською символікою. Генпрокуратура країни вже готує для цього документи.

Джерело: TUT.by

Наразі у білоруському законодавстві немає заборони біло-червоно-білої символіки.

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Чому символіку хочуть визнати екстремістською

До прокуратури звернулись громадяни та попросили заборонити символіку, зарахувавши її до екстремістської. Ці люди виступили проти біло-червоно-білого прапору, але не проти гербу "Погоня".

У прокуратурі кажуть, що розглядають звернення, а в уряді розробляють законопроєкт про недопущення "героїзації нацизму". Ініціатива торкнеться і національної символіки.

Чи вдасться білорусам захистити прапор

Білоруси вже ініціювали збір підписів, аби захистити символіку. Планують зібрати щонайменше 50 тисяч голосів.

Зауважимо, у березні білорусів почнуть штрафувати за використання такого прапора. Штраф сягатиме 580 рублів.

Зверніть увагу! Біло-червоно-білий прапор став фактично символікою білоруських протестів. Мітингувальники несли його маршами, а також тримали в руках, коли об'єднувались в ланцюги солідарності.

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