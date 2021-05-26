У Білорусі пройшла хвиля затримань, у координаторки штабу опозиції обшуки

У членкині Координаційної ради білоруської опозиції Оксани Зарецької вдень 26 травня силовики провели обшук. До того ж у Жабинці затримали щонайменше 5 людей за плакати з Лукашенком.

Про обшуки повідомили у Координаційній раді Білорусі. Затримання і переслідування відбулися на тлі того, що Світлана Тихановська та інші представники опозиції заявили про готовність почати нову фазу протестів.

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Попередили про "неприпустимість протиправних дій"

Оксана Зарецька відома як бізнес-тренерка з комунікацій і ділового спілкування і засновниця Школи ділової культури і етикету. Вона входить до головного штабу Координаційної ради.

Опозиція забила на сполох тоді, коли Оксана Зарецька перестала відповідати на дзвінки. Згодом з'ясувалося, що у неї проводять обшук.

Уже ввечері Координаційна рада повідомила, що після обшуку Оксану Зарецьку запросили на бесіду і відтак попередили про "неприпустимість протиправних дій". Згодом її відпустили, втім комп'ютерну техніку у неї вилучили.

"Облави на активістів"

Нещодавно лідери білоруської опозиції оголосили, що готують нову фазу протестів . На такий крок опонентів режиму Лукашенка підштовхнули останні події щодо затримання Романа Протасевича.

Як повідомили виданню "Белсат" жителі Жабинки, у місті 26 травня відбулася облава правоохоронців. Людей масово затримували, а в їхніх будинках проводили обшуки. Наразі відомо про щонайменше 5 затриманих у цьому місті.

Одного із затриманих – Дмитра Лисичика – звільнили з Брестського СІЗО лише вчора після 6 днів арешту.

Почалося усе з того, що у ніч з 17 на 18 травня на одному з міських звалищ Жабинки з'явилися написи та портрети Лукашенка. Після цього порушили кримінальну справу, в рамках якої силовики і проводять слідство.

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