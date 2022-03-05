У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби їх не відправили воювати проти України

Росія розуміє, що вже програє цю війну проти України. Тож тепер пробує використати Білорусь, оскільки власні ресурси вичерпуються.

Однак проукраїнські білоруси не хочуть воювати проти наших військових, тому втікають зі своєї країни. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Увага Спецслужби Білорусі "мотивують" військових до наступу, погрожуючи в'язницею

"Наша інформація кампанія починає пояснювати не тільки росіянам, але й білорусам, що їм ця війна непотрібна", – зазначив він.

Тож згідно з даними МВС, зараз почалась масова втеча чоловіків за межі Білорусі. Вони налякані та деморалізовані.

Чоловіки бояться, що їх скоро можуть призвати в армії і тому починають втікати,

– пояснив Денисенко.

Через це білоруський диктатор Олександр Лукашенко також боїться і розумію, що вводити війська в Україну – погана ідея.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!