У Білорусі до 10 років за ґратами засудили нобелівського лауреата премії миру Олеся Біляцького
Джерело:"Вясна"
3 березня білоруський суд засудив до 10 років позбавлення волі голову "Вясни", лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького. Його визнали винним у "контрабанді".
Представники "Вясни" Валентин Стефанович і Володимир Лабкович, які проходили з Біляцьким у справі, засуджені на 9 і 7 років ув'язнення в колонії відповідно. Дмитро Соловйов, який перебуває за межами Білорусі, отримав 8 років позбавлення волі.
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Що відомо про справу Біляцького
Варто нагадати, що за активну позицію та правозахисну роботу Олеся Біляцького судили понад 20 разів.
Суд над Біляцьким, якого звинувачують у керівництві правозахисним центром "Вясна", розпочався у січні. Фігуранти справи перебували під вартою з липня 2021 року.
Їм ставили в осуд "контрабанду організованою групою" та "фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок" через оплату штрафів та послуг адвокатів для учасників акцій протесту.Зауважте! Олесь Беляцький став лауреатом Нобелівської премії миру у 2022 році разом з українською правозахисною організацією "Центр громадянських свобод" та російською – "Меморіал".
У Білорусі запровадили смертну кару: що відомо
- Парламент Білорусі ухвалив закон, який передбачає застосування смертної кари до "державних зрадників".
- Важливо, що ухвалення цього закону про смертну кару для чиновників та військовослужбовців ініціював народний обранець, на ім'я Дубов Алєксандр Васильович.
- Окрім того, у документі законопроєкту зазначено, що закон встановлює штраф за злочини проти держави у розмірі від 500 до 50 000 базових величин (від 73 тисяч до 2,7 мільйона гривень).
- Білорусь – це єдина країна в Європі, в якій можуть застосувати смертну кару як найвищу міру покарання. Обігнав Лукашенко в цьому питання навіть Путіна – себто в Росії на законодавчому рівні заборонено страчувати людей.