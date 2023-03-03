У Білорусі до 10 років за ґратами засудили нобелівського лауреата премії миру Олеся Біляцького

3 березня білоруський суд засудив до 10 років позбавлення волі голову "Вясни", лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького. Його визнали винним у "контрабанді".

Представники "Вясни" Валентин Стефанович і Володимир Лабкович, які проходили з Біляцьким у справі, засуджені на 9 і 7 років ув'язнення в колонії відповідно. Дмитро Соловйов, який перебуває за межами Білорусі, отримав 8 років позбавлення волі.

Читайте також Лукашенко пішов по стопах Токаєва, – Подоляк про візит у Китай

Що відомо про справу Біляцького

Варто нагадати, що за активну позицію та правозахисну роботу Олеся Біляцького судили понад 20 разів.

Суд над Біляцьким, якого звинувачують у керівництві правозахисним центром "Вясна", розпочався у січні. Фігуранти справи перебували під вартою з липня 2021 року.

Їм ставили в осуд "контрабанду організованою групою" та "фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок" через оплату штрафів та послуг адвокатів для учасників акцій протесту.

У Білорусі запровадили смертну кару: що відомо

Олесь Беляцький став лауреатом Нобелівської премії миру у 2022 році разом з українською правозахисною організацією "Центр громадянських свобод" та російською – "Меморіал".