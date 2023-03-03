У Білорусі до 10 років за ґратами засудили нобелівського лауреата премії миру Олеся Біляцького

3 березня 2023, 11:17
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Джерело:

"Вясна"

3 березня білоруський суд засудив до 10 років позбавлення волі голову "Вясни", лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького. Його визнали винним у "контрабанді".

Представники "Вясни" Валентин Стефанович і Володимир Лабкович, які проходили з Біляцьким у справі, засуджені на 9 і 7 років ув'язнення в колонії відповідно. Дмитро Соловйов, який перебуває за межами Білорусі, отримав 8 років позбавлення волі.

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Що відомо про справу Біляцького

Варто нагадати, що за активну позицію та правозахисну роботу Олеся Біляцького судили понад 20 разів.

Суд над Біляцьким, якого звинувачують у керівництві правозахисним центром "Вясна", розпочався у січні. Фігуранти справи перебували під вартою з липня 2021 року.

Їм ставили в осуд "контрабанду організованою групою" та "фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок" через оплату штрафів та послуг адвокатів для учасників акцій протесту.

Зауважте! Олесь Беляцький став лауреатом Нобелівської премії миру у 2022 році разом з українською правозахисною організацією "Центр громадянських свобод" та російською – "Меморіал".

У Білорусі запровадили смертну кару: що відомо

  • Парламент Білорусі ухвалив закон, який передбачає застосування смертної кари до "державних зрадників".
  • Важливо, що ухвалення цього закону про смертну кару для чиновників та військовослужбовців ініціював народний обранець, на ім'я Дубов Алєксандр Васильович.
  • Окрім того, у документі законопроєкту зазначено, що закон встановлює штраф за злочини проти держави у розмірі від 500 до 50 000 базових величин (від 73 тисяч до 2,7 мільйона гривень).
  • Білорусь – це єдина країна в Європі, в якій можуть застосувати смертну кару як найвищу міру покарання. Обігнав Лукашенко в цьому питання навіть Путіна – себто в Росії на законодавчому рівні заборонено страчувати людей.
Автор: Анна Романюк