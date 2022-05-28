У Білорусі до 31 серпня ввели обмеження на перебування у прикордонних з Україною регіонах

28 травня 2022 , 18:47
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Білорусь продовжує танцювати під дудку росіян. Планові військові "навчання" тепер доповнили обмеження в прикордонних районах.

Загроза нападу на Україну з Білорусі досі існує. Самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко виконує майже всі забаганки свого кремлівського господаря.

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Обмеження в прикордонних регіонах Білорусі

 

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська