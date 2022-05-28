У Білорусі до 31 серпня ввели обмеження на перебування у прикордонних з Україною регіонах
28 травня 2022 , 18:47Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Білорусь продовжує танцювати під дудку росіян. Планові військові "навчання" тепер доповнили обмеження в прикордонних районах.
Загроза нападу на Україну з Білорусі досі існує. Самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко виконує майже всі забаганки свого кремлівського господаря.
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Обмеження в прикордонних регіонах Білорусі