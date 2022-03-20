Білоруси добрі партизани, – Вячорка про диверсії проти режиму Лукашенка

Білоруський народ виступає проти амбіцій Лукашенка бути втягнутими у війну проти України, а тому працюють, як партизани – проводять диверсії.

Про це розповів білоруський опозиціонер Франак Вячорка в ефірі телемарафону UAразом.

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Зокрема за словами активіста, білоруські партизани наразі збирають інформацію про запуск ракет і передають її Україні.

Вчора також стало відомо, що між Білоруссю та Україною більше немає залізничного сполучення – його підірвали. Раніше окупанти відправляли цим шляхом військові ешелони.

Вони шукають наших партизанів, а тому ми не можемо розказувати жодних деталей. Білоруси добрі партизани, у нас є багато досвіду. Я думаю, що в такий спосіб ми допоможемо Україні боротись з ворогом,

– повідомив Вячорка.

До слова, у Міністерстві внутрішніх справ України попередили, що росіяни знову пробують зайти в Україну зі сторони Білорусі. Зокрема, наразі ризики можливості вступу Білорусі у військовий конфлікт оцінюють як 60 на 40. Ще тиждень тому було 40 на 60.

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