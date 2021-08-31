Білоруси готові боротись зі зброєю у руках, – соратник Тихановської про інтеграцію з Росією

Володимир Путін та Олександр Лукашенко у вересні підпишуть остаточний пакет "дорожніх карт" з інтеграції Росії та Білорусі. Однак незалежність є абсолютною цінністю для більшості білорусів, тому вони готові за неї боротися.

Про це в ефірі 24 каналу розповів білоруський журналіст та соратник опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка. Громадяни розуміють, що Лукашенко не має права підписувати будь-які документи від імені народу.

До теми Путін і Лукашенко підпишуть остаточний план з інтеграції Росії та Білорусі

Як білоруси ставлять до інтеграції

За словами Вячорки, чим більше Росія підтримуватиме Лукашенка, тим менше прихильників вона матиме в Білорусі.

Однак наразі в країні відбувається революція не лише через дії самопроголошеного президента. Це є національним відродженням країни.

Всі опитування показують, що білоруси будуть боротися за незалежність, готові боротися зі зброєю в руках, коли така загроза з'явиться,

– заявив журналіст.

Він додав, що завдяки протестам громадяни отримали значно більше ніж багато кому здається.

Варто прочитати Тихановська закликала МВФ заблокувати доступ Лукашенку до коштів

Вирок Колесниковій

Режим Олександра Лукашенка намагається засудити опозиціонерку Марію Колесникову до 12 років ув'язнення. На думку Вячорки, такий вирок винесли лише тому, що вона стала символом протестів в країні та героїнею білоруської революції.

"Це особиста помста Лукашенка Марії Колесниковій", – наголосив журналіст.

Вячорка розповів про ситуацію у Білорусі: дивіться відео

Що цьому передувало