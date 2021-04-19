У Білорусі наполягають, щоб засідання ТКГ проводили у Мінську

У Білорусі кажуть, що не мають наміру нападати на Україну. Мінськ готовий надалі надавати майданчик для переговорів Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Білорусь хоче, щоб засідання ТКГ проводили у Мінську

У Білорусі не бачать альтернативи Мінським угодам. Про це сказав заступник держсекретаря білоруської ради нацбезпеки Володимир Арчаков.

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Ми як і раніше готові надавати майданчик для роботи ТКГ. Тому що відеоформат цей перетворюється у якусь практично марну телевізійну виставу,

– наголосив Арчаков.

Він додав, що прихильний до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Мінськ не планує напад

Заступник секретаря РНБО звернувся до офіційного Києва, прокоментувавши інформацію про можливу агресію Росії проти України з білоруського напрямку.

"Користуючись нагодою, я хотів би висловити таку думку, що українська сторона могла б себе поводити стосовно нас коректніше. Тому що лунають крики, що ми тут мало не збираємося нападати. Я ніколи не повірю, що українські військові або спецслужби настільки не компетентні, щоб не відрізнити шум лісовоза з рухом колони бронетанкової техніки", – заявив Арчаков.

За його словами, Білорусь, попри все "готова в будь-якому форматі взяти участь у врегулюванні конфліктної ситуації, що виникає і загострюється".

Чому місце засідань ТКГ хочуть змінити

Під час карантину засідання відбуваються у режимі відеоконференцій. Раніше сторони засідали у Мінську.

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков казав, що після карантину для зустрічей ТКГ шукатимуть нове місто. Це пов'язано з ворожою риторикою Білорусі у бік України.

За словами спікера української делегації Олексія Арестовича, для цього оберуть країни, які не входять у НАТО. Можливо, Швецію або Австрію.