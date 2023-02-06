У Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності

У Білорусі 6 лютого раптово оголосили перевірку бойової готовності у військовій академії.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.

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Сьогодні за рішенням міністра оборони Республіки Білорусь у закладі освіти "Військова академія Республіки Білорусь" розпочалася раптова перевірка бойової готовності,

– йдеться у повідомленні.

При цьому інших деталей у відомстві наразі не повідомляють.

Актуально про ситуацію на кордоні з Білоруссю

За даними Генштабу, по закінченню навчань у Білорусі авіаугруповання ворога досі залишаються на кордоні. Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Вчора, 5 лютого, у Білорусі анонсували продовження бойового злагодження з Росією після навчань.

Як відомо, 31 січня білоруська та російська армії почали штабні тренування, де вони відпрацьовували питання щодо "спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років".

Напередодні стало відомо, що окупанти знову перекинули свої підрозділи до Білорусі для підготовки. Тим часом деякі військові, що вже пройшли навчання, повернулися до Росії, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої.

У грудні в Білорусі за наказом Лукашенка почали раптову перевірку військ. До перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону.