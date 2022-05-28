У Білорусі перемістили дивізіон "Іскандер-М" ближче до кордону: є загроза ракетних ударів

Білорусь продовжує виступати союзником Росії у війні проти України. Відтак залишається загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі.

Саме з території Білорусі був здійснений один з наступів на Україну в перший день війни. Адже звідти на так і далеко до Києва та інших обласних центрів України. Згодом, коли російська армія зазнала поразки в битві за Київ, то відступала вона теж через територію Білорусі. Інфраструктура країни активно використовується у війні проти України – з тамтешніх аеродромів постійно вилітають літаки для бомбардування, а також здійснюються запуски ракет.

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Загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі залишається і надалі. Це відмітили й в Генштабі ЗСУ. Там повідомили, що в район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М". Він здатний уражати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Росія майже дійшла до порогового рівня використання "Іскандерів" , які перебували на озброєнні. Відтак змушена діставати запаси старого радянського озброєння, яке є затратнішим у використанні та менш надійним і точним.

Місто Лунінець – за 60 кілометрів від кордону з Україною. Звідти до Києва – близько 400 кілометрів, а до Рівного – близько 200 кілометрів.

Білоруські маневри

Білорусь робить все можливе, щоб стримувати значну частину української армії на Волинському та Поліському напрямках. Адже тоді цих українських військових не можна буде перекинути на лінію фронту на Донбасі для підкріплення українських позицій.

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Поки ж там за останню добу відмічено, що білоруські військові продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Зазначене угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж державного кордону України.

Також в Білорусі активно йде підготовка офіцерів запасу для потреб комплектування підрозділів військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони.

Поки ж в Білорусі тривають активні військові навчання. Задіяні полігони в південних областях (на кордоні з Україною) та на сході Білорусі (прикордонні з Польщею регіони).

Дивіться відео про те, скільки білоруських військових на кордоні з Україною