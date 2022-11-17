У Білорусі підняли в повітря носій "Кинджалів" МіГ- 31
Джерело:"Беларускі Гаюн"
У Білорусі знову підняли МіГ- 31. Це радянський винищувач-перехоплювач дальньої дії, який несе на собі ракети "Кинджал".
Відповідну інформацію повідомила моніторингова група. Це трапилось орієнтовно о 9 годині ранку 17 листопада.
Зауважте У Білорусі зафіксували польоти МіГ-31, ймовірно, з ракетою "Кинджал", – ЗМІ
В Білорусі зафіксували виліт МіГ-31
Зліт МіГ-31К повітряно-космічних сил Росії з реєстраційним номером RF-92333,
– повідомила група.
За її даними, виліт відбувся о 9 ранку з білоруського селища Мачулищі. Окрім того, за даними моніторингової групи, о:
- 8:47 в Барановичах був зліт винищувача;
- о 9:09 – винищувач пролетів на північний схід в Жовтневому;
- о 9:14 – був проліт 2-го винищувача на південний захід також в Жовтневому.
Варто пригадати, що орієнтовно о 8:46 в більшості областей України оголосили повітряну тривогу.
Орієнтовно о 07:26 у телеграм-каналі monitor повідомили про ймовірний запуск ракет з акваторії Чорного моря. Згодом написали про активність стратегічної авіації ворога на Каспійському напрямку.
Чому при вильоті МіГ-31 оголошують тривогу
- Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що кожного разу, коли на військових аеродромах злітає ворожий МіГ-31, в Україні оголошують повітряну тривогу.
- За даними речника, так роблять тому, що ефективних засобів проти цієї зброї немає. Тож, коли злітають такі літаки, буде сигнал повітряної тривоги.
- Це роблять для того, щоб люди могли хоча б піти в укриття. Адже росіяни неодноразово били ракетами "Кинджал" по території України. Детальніше про це читайте за посиланням.
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