У Білорусі планують надавати охорону силовикам та працівникам державних ЗМІ

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У Білорусі планують внести зміни до закону про державний захист. Вони передбачатимуть можливість для працівників державних ЗМІ, силовиків та "всіх, хто представляє інтереси країни" отримати охоронців.

Джерело:

TVR.BY

Детальніше про охорону у Білорусі

Охорону надаватимуть, аби "зберегти життя, здоров'я та майно від будь-яких злочинних посягань". Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки Олександр Рахманов.

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Рішення про особисту охорону для людини схвалюватиме міністр внутрішніх справ Білорусі.

Дозволять змінювати зовнішність

У законі передбачені різні заходи захисту:

  • фізичний захист,
  • створення вигаданих документів,
  • зміна зовнішності.

Зауважимо, під дію закону підпадають посадові особи правоохоронних і контролюючих органів, співробітники органів державної охорони та їх близькі.

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