У Білорусі планують надавати охорону силовикам та працівникам державних ЗМІ

У Білорусі планують внести зміни до закону про державний захист. Вони передбачатимуть можливість для працівників державних ЗМІ, силовиків та "всіх, хто представляє інтереси країни" отримати охоронців.
Джерело:TVR.BY
Детальніше про охорону у Білорусі
Охорону надаватимуть, аби "зберегти життя, здоров'я та майно від будь-яких злочинних посягань". Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки Олександр Рахманов.
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Рішення про особисту охорону для людини схвалюватиме міністр внутрішніх справ Білорусі.
Дозволять змінювати зовнішність
У законі передбачені різні заходи захисту:
- фізичний захист,
- створення вигаданих документів,
- зміна зовнішності.
Зауважимо, під дію закону підпадають посадові особи правоохоронних і контролюючих органів, співробітники органів державної охорони та їх близькі.
Останні події у Білорусі
- 27 березня у містах Білорусі відбулися традиційні суботні протести. На них силовики затримали 245 людей.
- У Мінську провести акцію не вдалося, бо на неї вийшло замало людей.
- 25 березня в країні відзначали неофіційне свято День волі. Активістів затримували на вулиці та навіть приходили до них з обшуками додому.
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