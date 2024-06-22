Це проблема Лукашенка, – Світан припустив, чому в Білорусі почалася перевірка військ

Білорусь 21 червня раптово почала перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин до виконання завдань із призначення. Перевірятимуть військові підрозділи, які розташовані біля кордонів України та Польщі.

Однак навряд чи такі дії білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка спрямовані до інших країн. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Кому Лукашенко намагається щось довести

Роман Світан вважає, що Лукашенко намагається щось показати не для зовнішніх сил. Не для країн Балтії, не для Польщі та України. Тому що ці армії набагато потужніші, ніж білоруські військові. Можливо, самопроголошений президент Білорусі хоче довести щось собі.

Можливо, з часом скасує цю перевірку. Або йому скажуть, що вона пройшла успішно. На цей момент суттєво ніхто нічого не робить, розуміючи нічим не спровоковані приступи цих сприйняттів дійсності. Це проблема Лукашенка, – припустив військовий експерт.

У Білорусі почалася перевірка військ: головне

У четвер, 20 червня, білоруський прикордонний комітет повідомив, що буцімто на Житомирщині відбувається нарощування військової техніки та особового складу.

Білорусь розпочала раптову перевірку військових частин до виконання завдань із призначення. Для цього будуть задіяні полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі. До перевірки також залучать підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.