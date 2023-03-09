З Білорусі погрожують "Кинджалами": по всій Україні пролунала повітряна тривога
По всій території України лунає повітряна тривога. Негайно вирушайте до укриття, адже це може врятувати вам життя.
Російські військові продовжують тероризувати українців. Після полудня 9 березня по всій території України пролунала повітряна тривога. Розповідаємо, що стало причиною цього і чи були ракетні удари.
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Росіяни підняли МіГ-31К12:48. Причиною оголошення повітряної тривоги став зліт винищувача МіГ-31К. Він піднявся у небо з аеродрому Мачулищі, що у Білорусі. Нагадуємо, що це повітряне судно – ракетоносій "Кинджалів".12:57. Україною почала ширитися повітряна тривога. Спочатку її оголосили у Києві, а потім по всій території нашої держави.
Сирени лунали по всій Україні станом на 13:05 / Скриншот
Росіяни атакували "Кинджалами" 9 березня
У ніч проти 9 березня російські військові здійснили масовану ракетну атаку по Україні. На жаль, серед ворожих снарядів були також "Кинджали". Причому цього разу ворог використав безпрецедентну кількість цих ракет у рамках одного удару.
Під час ефіру 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уперше озвучив цифру. Мовилося про відразу 6 "Кинджалів", якими били окупанти. Згодом цю інформацію поширили й інші офіційні джерела, зокрема головнокомандувач Валерій Залужний.
Не пригадую, щоб раніше таке взагалі було. Шість "Кинджалів" загалом випустив противник. Використовував він різні літаки, зокрема стратегічної авіації,
– розповів Юрій Ігнат.
Зауважимо, що окупанти здійснили 81 пуск ракет. Крім "Кинджалів", які неможливо збити, запустили також 6 надзвукових ракет Х-22. Загалом силам ППО вдалося збити 34 з 48 крилатих ракет.