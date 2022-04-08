У Білорусі помітили колони з вкраденими в Україні автомобілями

Ще з початку березня у Білорусі з'явилися цивільні авто зі знаком окупантів "V". На більшості із них практично завжди були відсутні державні номери.

Останніми днями все більше схожих авто фіксують у Мозирі, Гомелі, Єльську, Речиці, Наровлі та Хойніках й наразі очевидно, що більшість із них належать не російським солдатам.

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Найбільший трафік маркованих машин на білоруських дорогах був зафіксований 5 квітня, якраз після відступу кількох груп загарбників із території України. Тоді ж моніторингова команда "Беларускі Гаюн" повідомила про автомобіль із логотипом української торгової марки "Гаврилівські курчата". Існує ймовірність, що у таких вантажівках перевозилося й награбоване в українців майно.

Короткий список авто, зафіксованих у Білорусі

Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: білий

Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: білий Ford Transit. Орієнтовний рік випуску: 2015. Колір: білий

Орієнтовний рік випуску: 2015. Колір: білий Honda Accord. Орієнтовний рік випуску: 2009. Колір: сріблястий. VIN-код: HMCU2600BC202866.

Орієнтовний рік випуску: 2009. Колір: сріблястий. VIN-код: HMCU2600BC202866. Kia Sportage. Орієнтовний рік випуску: 2018. Колір: білий

Орієнтовний рік випуску: 2018. Колір: білий BMW X5 M. Орієнтовний рік випуску: 2015. Колір: чорний

Орієнтовний рік випуску: 2015. Колір: чорний Nissan Rogue . Орієнтовний рік випуску: 2018. Колір: вишневий

. Орієнтовний рік випуску: 2018. Колір: вишневий Toyota Highlander. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: чорний

Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: чорний Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: синій

Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: синій Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: білий

Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: білий Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: чорний

Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: чорний Mitsubishi Pajero. Орієнтовний рік випуску: 2007. Колір: чорний з білим капотом.

Орієнтовний рік випуску: 2007. Колір: чорний з білим капотом. Great Wall Wingle 5. Орієнтовний рік випуску: 2012. Колір: білий

Фото викрадених авто на території Білорусі / Фото Motolko Help

Після публікації списку, з командою зв'язався власник Mitsubishi Pajero та підтвердив, що це його машина. Автомобіль вкрали з Києва наприкінці березня. Повідомляється, що востаннє машину бачили у Речиці 6 квітня.

Щоб полегшити пошук, моніторингова команда "Беларускі Гаюн" просить білорусів повідомляти в бот @HajunBYbot про цивільні автомобілі зі знаками "V".

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