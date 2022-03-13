У Білорусі помітили перевезення фугасних авіабомб ФАБ-500

У місті Лунинець (Брестська область) помічено перевезення авіабомб ФАБ-500.

Повідомляється, що перевезення здійснював КамАЗ на білоруських номерах. Теоретично, у кузові може перевозитись від 6 до 15 аналогічних авіабомб.

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Що таке ФАБ-500 ФАБ-500 – 500 кілограмова авіабомба загального призначення з осколково-фугасною бойовою частиною, що переважно використовується повітряними силами Росії. ФАБ-500 – 500 кілограмова авіабомба загального призначення з осколково-фугасною бойовою частиною, що переважно використовується повітряними силами Росії.

Такі бомби окупанти скидають з початку війни проти України, зокрема вони використовувалися для бомбардування Харкова.

Потужну зброю невибіркової дії окупанти застосовують проти мирного населення. Аналогічні авіабомби знайшли зокрема поблизу Чернігова.

Раніше ми розповідали що таке вакуумна бомба та як вона працює: