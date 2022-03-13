У Білорусі помітили перевезення фугасних авіабомб ФАБ-500
13 березня 2022 , 14:48Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Беларускі Гаюн
У місті Лунинець (Брестська область) помічено перевезення авіабомб ФАБ-500.
Повідомляється, що перевезення здійснював КамАЗ на білоруських номерах. Теоретично, у кузові може перевозитись від 6 до 15 аналогічних авіабомб.
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Що таке ФАБ-500
Такі бомби окупанти скидають з початку війни проти України, зокрема вони використовувалися для бомбардування Харкова.
Потужну зброю невибіркової дії окупанти застосовують проти мирного населення. Аналогічні авіабомби знайшли зокрема поблизу Чернігова.
Раніше ми розповідали що таке вакуумна бомба та як вона працює: