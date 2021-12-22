У Білорусі прокоментували загрозу мігрантів для України

У Мінську заявили, що загроза проникнення мігрантів в Україну є "уявною". Білоруські прикордонники не розуміють, чому українські зміцнюють свої північні рубежі.

Дії українських колег у Державному прикордонному комітеті Білорусі виданню прокоментували у відповідь на запит.

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Білорусь про мігрантів та Україну

У Мінську назвали дії Києва щодо зміцнення своїх північних рубежів "незрозумілими". Там також вважають, що загроза проникнення мігрантів на українську землю – "уявна".

Білоруські прикордонники зазначили, що Україна "активно і невиправдано насичує прикордонну територію армійськими підрозділами, зокрема силами спецоперацій". Про це заявив уповноважений представник прикордонного комітету Антон Бичковський.

Близько від кордону Україна активно проводить навчання, задум яких має всі ознаки проведення повноцінної військової операції,

– зазначив Бичковський.

За його словами, йде нібито накачування інформаційного простору відверто ворожим посилом.

У приклад такої "агресивної поведінки" України він назвав інцидент з нібито перетином українським бойовим вертольотом білоруського кордону 4 грудня.

Зміцнення кордону України з Росією: що відомо

У Державній прикордонній службі України спростували порушення пілотами кордону з Білоруссю. Там підтвердили, що українська сторона того дня проводила навчання у межах операції "Полісся", зокрема зі застосуванням авіації. Однак наголосили, що у Мінську надають неправдиву інформацію.

Прикордонники продовжують зміцнювати кордон, попри закінчення сезону проведення інженерних робіт і морозну погоду. Особливу увагу приділяють кордону з країною-агресором – Росією. На ділянці Сумського прикордонного загону продовжують облаштовувати транспортний рів.

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