Білоруси проти Путіна: невідомі розмалювали та спалили портрети президента – фото та відео

Невідомі активісти висловили своє обурення щодо інтеграції Білорусі та Росії. Вони спалили портрети Володимира Путіна, а також залишили відповідні надписи у білоруських містах.

Портрети Путіна спалили у Гродні та столиці Білорусі відразу на 4 локаціях. Акція протесту відбулась у середу, 28 квітня.

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Деталі проведення акції протесту в Білорусі

Ще однією причиною протесту стало бажання продемонструвати своє ставлення до зустрічі самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з очільником Кремля. Переговори провели 22 квітня 2021 року в Москві.

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Водночас активісти розклеїли портрети Лукашенка та Путіна у Мінську та Могилеві. Всі зображення підписали гаслами "Кремль – руки геть від Білорусі" та "Путін – злодій та вбивця".

Зображення Путіна з надписами розвісили по всьому Мінську / Фото "Радіо Свобода"



Раніше Джо Байден назвав Путіна вбивцею, а активісти вважають вбивцею і Лукашенка / Фото "Радіо Свобода"



Білоруси залишили надписи на стінах / Фото "Радіо Свобода"



Активісти вважають Путіна злодієм та вбивцею / Фото "Радіо Свобода"

Інтеграція Білорусі та Росії: що відомо

Політичні експерти припускають, що головним наміром Путіна наразі є інтеграція Білорусі. Це створило б нові проблеми для України.

Путін та Лукашенко обговорили 2 квітня 25-ліття договору про Союзну державу. Він передбачає впровадження єдиного економічного, валютного, військового і політичного просторів.

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23 квітня самопроголошений президент Білорусі заявив, що завершити створення Союзної держави Росія та Білорусь можуть вже восени 2021 року. На його думку, залишилось всього одне нерозв'язане питання – об'єднання податкових систем.

Лукашенко вважає, що від зв'язки Білорусі та Росії залежить, чи буде війна в регіоні. "Тільки об'єднавшись, ми збережемо стійкість наших країн", – наголосив він.