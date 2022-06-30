У Білорусі почали масово роздавати повістки в військкомати чоловікам і жінкам, – ЗМІ

У Білорусі масово викликають до військкоматів військовозобов'язаних чоловіків та жінок. Найбільше – у Гомельській області, проте відомо про випадки у Мінську, Гродно та Бресті.

Повістки масово почали надсилати останні 3 – 4 дні. У повістках не вказано причини, через яку треба з'явитися до військкомату. При цьому за неявку загрожують відповідальністю за "Ухилення від заходів призову". Повістки приходять не лише чоловікам, а й військовозобов'язаним жінкам, зокрема медсестрам.

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Як проходить візит до військкомату

Ті, хто вже сходив до військкоматів, кажуть, що викликають у зв'язку з навчаннями щодо мобілізації для контрольної явки. Одразу після позначки про явку відпускають додому.

Людям, яким вручили повістки, кажуть, що наразі відбувається перевірка комісаріатів, наскільки швидко вони можуть оповістити військовозобов'язаних, проаналізувати неявку, впродовж якого часу військовозобов'язані прибувають до приписних пунктів тощо.

У військкоматі акцентують, що жодної мобілізації в країні немає і воєнного стану теж ніхто не оголошував. Деяким кажуть, що це просто тренування збору особового складу для формування територіальної оборони у випадку військової загрози.

У військкоматах "не знають", що з Білорусі в Україну летять ракети

Журналіст зателефонував до військкомату під виглядом звичайного цивільного та поцікавився, що це за повістки й чи не відправлять його часом на війну в Україну.

Ніхто нікого ні на яку війну не забирає. Можете не хвилюватись. Просто приїжджають військовозобов'язані. Кожен чоловік до 50 років стоїть на військовому обліку. Вони приїжджають на пункт попереднього збору військовозобов'язаних, звіряють облікові дані та всі їх відпускають додому. Зайдіть в інтернет, всі ви прочитаєте, там все написано… Можете не хвилюватись і не переживати. Все гаразд, ми мирна країна,

– кажуть у військкоматі.

Натомість на зауваження журналіста, що з "мирної країни" Білорусі в бік України летять російські ракети, у військкоматі сказали, що вперше про це чують.

У Білорусі роздають повістки:

У Білорусі хочуть провести приховану мобілізацію населення

Про те, чи когось таки мобілізували, наразі невідомо. Проте, за наявною у Генштабі інформацією, військові комісаріати цих областей вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.

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