У Білорусі розвантажують військову техніку Росії, зводять понтонний міст через Прип’ять
Джерело:"Радіо Свобода"
Російські вбивці на залізничній станції Мулярівка у Гомельській Білорусі розвантажують військову техніку. Мовиться про танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки.
Місцеві розповіли, що 17 і 18 березня бачили, як техніка була у Петрикові. Вони зазначили, що від залізниці до міста озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами.
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Крім цього, зброю супроводжують поліцейські машини. Вони використовують проблискові маячки й сирени.
Також повідомляють, що у Петрикові через Прип'ять будують понтонну переправу. Завдяки цьому можна буде потрапити до Лельчицького району. Ця територія межує з Україною.
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